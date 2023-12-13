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Россиянка выпила, избила сына и привела его в полицию для воспитательной беседы

Под Белгородом мать избила сына и попросила МВД провести с ним беседу

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Depositphotos

В Белгородской области просьба провести профилактическую беседу для сына закончилась для женщины уголовным делом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Старом Осколе. Агрессивно настроенная россиянка пришла к инспектору по делам несовершеннолетних, чтобы он поговорил с ее восьмилетним ребенком.

Сотрудники МВД оперативно провели проверку и выяснили, что утром мать выпила алкоголь, после чего у них с сыном произошла ссора. Словесный конфликт закончился тем, что женщина избила ребенка.

Ранее с россиянкой уже проводили профилактические работы, женщина состояла на учете как неблагополучный родитель.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье о нанесении побоев. Мальчика отправили в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Уфе воспитателя детсада уличили в жестоком обращении с ребенком с ДЦП.

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