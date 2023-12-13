Пропавшую пенсионерку нашли живой в своем автомобиле на дне каньона

В США пропавшую пенсионерку нашли на дне каньона в своем автомобиле, пишет New York Post. Женщина провела в овраге четыре дня и осталась жива.

Как пишут СМИ, 72-летняя Пенни Кларк была объявлена семьей пропавшей без вести, когда не вернулась домой. Спустя четыре дня поисков автомобиль пенсионерки был найден на дне каньона, а саму американку нашли в нескольких метрах от места крушения.

Несмотря на ситуацию, Пенни находилась в сознании и не получила тяжелых травм. Ее доставили в больницу вертолетом, где врачи провели необходимые процедуры, после чего отпустили пациентку домой.

«Это один из самых чудесных инцидентов, что я могу вспомнить за все годы своей работы», — прокомментировал ситуацию шериф округа.

Семья Пенни не стала комментировать инцидент, сообщив лишь, что пенсионерка дома и идет на поправку.

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