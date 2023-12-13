Суд оштрафовал журналиста-иноагента Зыгаря на 30 тыс. рублей

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Басманный районный суд Москвы оштрафовал журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагета. Об этом рассказали в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 13 декабря 2023 года Зыгарь Михаил Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении.

В августе этого года журналиста уже штрафовали на аналогичную сумму за отсутствие маркировки иноагента.

Накануне Верховный суд России ввел еще одно ограничение для иноагентов. Им запретили заниматься агитацией во время предвыборной кампании, кроме тех случаев, когда они сами являются кандидатами.

Иноагенты смогут принять участие в выборах президента России, но им придется указывать свой статус в агитационных материалах.

Ранее стало известно, что иноагентов не пустят на срочную службу в ФСБ.