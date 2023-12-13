Студентка из Африки попала под суд после танца возле Вечного огня в Ханты-Мансийске

В ХМАО проходит суд по делу о непристойном танце студентки из Африки возле мемориала участникам ВОВ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на комментарий адвоката девушки.

В апреле 2022 года студентка Югорского государственного университета Тионге Зиба, родившаяся в Замбии, станцевала тверк возле Вечного огня в Ханты-Мансийске. Происходящее иностранка записала на видео и выложила в соцсети, добавив оскорбительную подпись.

Через два дня ее задержали и допросили. Девушка признала свою вину, раскаялась и извинилась за свои действия. Ее обвинили в «осквернении символа воинской славы России». Во время следствия Тионге заявила, что не подозревала о символическом значении мемориала.

13 декабря стало известно о начале судебного заседания по делу иностранной студентки. Как отметила ее защитница, дела таких категорий рассматривает непосредственно суд округа.

Ранее штраф за осквернение памятника получила беременная россиянка.