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Студентка из Африки попала под суд после танца возле Вечного огня в Ханты-Мансийске

В ХМАО судят уроженку Замбии, станцевавшую тверк возле Вечного огня

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Depositphotos

В ХМАО проходит суд по делу о непристойном танце студентки из Африки возле мемориала участникам ВОВ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на комментарий адвоката девушки.

В апреле 2022 года студентка Югорского государственного университета Тионге Зиба, родившаяся в Замбии, станцевала тверк возле Вечного огня в Ханты-Мансийске. Происходящее иностранка записала на видео и выложила в соцсети, добавив оскорбительную подпись.

Через два дня ее задержали и допросили. Девушка признала свою вину, раскаялась и извинилась за свои действия. Ее обвинили в «осквернении символа воинской славы России». Во время следствия Тионге заявила, что не подозревала о символическом значении мемориала.

13 декабря стало известно о начале судебного заседания по делу иностранной студентки. Как отметила ее защитница, дела таких категорий рассматривает непосредственно суд округа.

Ранее штраф за осквернение памятника получила беременная россиянка.

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