SHAMAN выступил в Совфеде РФ в честь юбилея парламента

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил в Совете Федерации России в честь 30-летия создания верхней палаты парламента. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что исполнитель поздравил членов Совета Федерации с юбилеем, а также исполнил свои главные композиции: «Мы», «Встанем» и «Моя Россия». При этом в ходе исполнения песни «Встанем» все собравшиеся поднялись со своих мест и слушали исполнителя стоя.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Совет Федерации с 30-летним юбилеем. Путин заявил, что глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов бойцам, несущим службу в зоне проведения специальной военной операции, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркнул, что сенаторы всегда на первое место ставят интересы людей и поддерживают ветеранов, пенсионеров, многодетные семьи, молодежь.

Президент отметил роль Совета Федерации в развитии России и общества, формировании законодательной базы и решении ключевых задач социальной сферы, здравоохранения экономики, образования, науки, культуры.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».