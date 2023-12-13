Россияне ответили, что они хотят получить в подарок на Новый год

Каждый третий россиянин хотел бы получить на Новый год в качестве подарка деньги, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,6 тыс. человек.

На втором месте в списке желаемых вещей оказались путешествия, за этот вариант проголосовали 22% опрошенных. Еще 12% россиян хотели бы получить технику и электронику, 9% — билеты на концерт или в театр, по 6% проголосовали за товары для дома, а также украшения. По 4% голосов получили подарки в виде подарочных сертификатов и косметики/парфюмерии. Оставшиеся 5% выбрали еду или одежду и обувь.

«Людям сейчас очень важны новые позитивные впечатления, именно поэтому многие мечтают получить в подарок путевку или билеты в театр. Те, кто хотят получить в подарок деньги, частично тоже потратят их на различные приятные вещи — косметику, парфюмерию, какие-то бытовые товары, которые было бы удобнее купить самим. Если речь идет о взрослых, то лучше всего напрямую спрашивать, что бы они хотели получить в подарок. Это самый безошибочный вариант, поскольку с сюрпризом можно не угадать и подарок не понравится, — прокомментировала результаты исследования семейный психолог Татьяна Васильева.

Исследование Fix Price и «Ромир», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в этом году меньшее число россиян планируют отмечать Новый год скромно и тихо: если в 2022 году так были настроены 28%, то в этом — 19%.

Ранее Роза Сябитова дала совет одиноким россиянкам в преддверии Нового года.