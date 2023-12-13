Школьники из бурятского поселка вынуждены бегать в туалет в соседнее здание

В Бурятии учащиеся одной из школ вынуждены ходить в туалет в соседнее здание. Об этом сообщает сообщество «Я ЖИВУ [В] БУРЯТИИ» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, жители поселка Николаевский недовольны тем, что у учащихся школы отсутствует теплый туалет в здании. Сообщается, что несовершеннолетним для того, чтобы справить естественную нужду, приходится ходить в соседнее строение.

Жители населенного пункта ожидают строительства новой школы, однако оно не вошло в программу комплексного развития сельских территорий (КРСТ) в 2024 году.

«В настоящее время ожидаем прохождение Государственной экспертизы, для подачи заявки по строительству школы в п. Николаевский в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 2025 год», — рассказала начальник управления образования района Хамуева Ирина, передает сообщество.

Ранее Мизулина попросила Кравцова решить вопрос с запретом посещения туалета на уроке.