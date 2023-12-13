В Москве курьер помог пенсионеру, который не мог добраться до дома из-за снегопада

В Москве курьер на личном автомобиле помог замерзшему пенсионеру, который не мог вернуться домой из-за масштабного снегопада. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В день обещанного жителям столицы снегопада курьер развозил заказы по окраинам города и заметил на улице пожилого мужчину. Пенсионер безуспешно пытался поймать попутку и успел замерзнуть. Доставщик остановился и предложил помощь мужчине, который дрожал от холода. Тот оказался вдали от остановок общественного транспорта и уже стал опасаться, что не сможет добраться до дома.

Водитель помог пенсионеру сесть в машину, отпоил его горячим кофе из термоса и доставил к дому, который располагался в нескольких кварталах от места их встречи, проводив его до подъезда.

До этого синоптик Вильфанд рассказал о последствиях снегопада в Москве.

Ранее москвичи спасли трех роботов-доставщиков, застрявших на дороге после масштабного снегопада.