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В Москве курьер помог пенсионеру, который не мог добраться до дома из-за снегопада

Пожилой москвич замерзал на улице, вернуться домой ему помог курьер

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Москве курьер на личном автомобиле помог замерзшему пенсионеру, который не мог вернуться домой из-за масштабного снегопада. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В день обещанного жителям столицы снегопада курьер развозил заказы по окраинам города и заметил на улице пожилого мужчину. Пенсионер безуспешно пытался поймать попутку и успел замерзнуть. Доставщик остановился и предложил помощь мужчине, который дрожал от холода. Тот оказался вдали от остановок общественного транспорта и уже стал опасаться, что не сможет добраться до дома.

Водитель помог пенсионеру сесть в машину, отпоил его горячим кофе из термоса и доставил к дому, который располагался в нескольких кварталах от места их встречи, проводив его до подъезда.

До этого синоптик Вильфанд рассказал о последствиях снегопада в Москве.

Ранее москвичи спасли трех роботов-доставщиков, застрявших на дороге после масштабного снегопада.

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