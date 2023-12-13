Жителей Москвы предупредили о надвигающемся циклоне

На Москву надвигается циклон, который принесет с собой сильный снег и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщило столичное МЧС в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что непогода ожидается с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря.

«В Москву благодаря южному циклону и его атмосферным фронтам придут сильный снег, ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду», – говорится в МЧС.

Там добавили, что в некоторых районах ожидается метель и снежные заносы, на дорогах гололедица.

В экстренной службе посоветовали автомобилистам снизить скорость движения в неблагоприятных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

До этого Росгидромет заявил о новом рекорде Москвы по высоте снега. При уже выпавшем количестве осадков при любом снегопаде будет побит рекорд 1966 года.

Накануне в связи с порывами ветра до 15 м/с и условиями метели и гололедицы в столице и области был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.