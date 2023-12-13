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В Уфе девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе

В Уфе наказали девушку, которая готовила вооруженное нападение на школу

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Depositphotos

Юную уфимку осудили за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Сотрудники УФСБ заинтересовались деятельностью 18-летней девушки в соцсетях. Она состояла в подозрительных сообществах, а в комментариях восхищалась случаями вооруженных нападений на российские школы. По версии следствия, россиянка планировала устроить стрельбу в учебном заведении.

Силовики выяснили, что она держала обиду на одноклассников и закончила только девять классов, после чего никуда не поступила. При этом девушка вела дневник, в котором расписывала детали будущего нападения на школу с огнестрельным оружием.

В ее отношении было возбуждено уголовное дело, девушку приговорили к 5,5 года в воспитательной колонии.

Ранее психолог перечислил возможные причины стрельбы в брянской школе.

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