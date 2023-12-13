В Москве обсудили регулирование блогерской деятельности

Блогосфера является большим рынком, который уже давно достаточно серьезно вкладывается в экономику России. Об этом на совместной пресс-конференции «Белого Интернета» и Ассоциации блогеров и агентств (АБА) «Права и обязанности блогера в интернете. Проблемы и решения» заявил сооснователь АБА Максим Перлин.

Он подчеркнул, что рынок уже сейчас осуществляет свою деятельность и платит налоги. По его мнению, для поддержки законопослушных блогеров и исключения стигматизации всех участников рынка необходимо заняться регулированием этой сферы деятельности.

«Нам очень хочется избежать некой охоты на ведьм, когда профессия блогера становится тождественной понятию мошенничества, обмана и как минимум с некачественной информацией. А поэтому мы хотим разделить эти профессии и эти категории», — приводит слова Перлина РАПСИ.

Как уточнил эксперт, ежегодный рост доходов блогеров продолжится. Также Перлин отметил, что среди блогеров есть совершенно разные люди с разным жизненным опытом и знаниями.

С участниками блогосферы и их аудиторией необходимо работать. Таким мнением поделилась гендиректор «Белого Интернета», член Совета по правам человека при президенте РФ, профессор Элина Сидоренко. Она считает, что нужно обучать всех участников этого рынка цифровой грамотности и избегать стигматизации, выделяя положительный и просоциальный контент.

Напомним, пресс-конференция «Права и обязанности блогера в интернете. Проблемы и решения» проводится для обсуждения будущего блогосферы, законодательных инициатив, профилактики правонарушений и популяризации защиты граждан от вредоносного контента.