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В Екатеринбурге полицейский помогал подруге вымогать у мужчины деньги за секс

В Екатеринбурге задержали полицейского, помогавшего подруге вымогать деньги

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В Екатеринбурге задержали полицейского, который помогал подруге вымогать у другого мужчины деньги за секс. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на источник.

По информации издания, россиянка вступила в интимные отношения с мужчиной, но потом решила, что хочет получить за это 500 тысяч рублей. После отказа партнера платить за близость девушка подключила к делу знакомого полицейского, который потребовал у него уже 900 тысяч рублей.

При передаче денег сотрудника правоохранительных органов задержали. Его предполагаемая соучастница дала показания, сообщает 66.RU. К проверке подключились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности.

«В случае, если информация о противоправных действиях должностного лица, о котором идет речь, подтвердится, в отношении него и его непосредственных руководителей последуют адекватные меры реагирования в соотвествии с действующим законодательством», — рассказали изданию в ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее мужчина провел ночь с девушкой с сайта знакомств и пострадал от ограбления.

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