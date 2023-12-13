Двое детей провалились под лед в Татарстане

В Казани полицейский и два сотрудника Росгвардии спасли двух детей, которые провалились под лед на пруду. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Советском районе республиканской столицы. Как рассказал старший сержант полиции Ильнар Файзуллин, в дежурную часть №13 забежала женщина, которая сообщила, что на пруду в сквере «Чишмяле» тонут двое детей. Полицейский, а также двое сотрудников Росгвардии, которые находились в отделении в тот момент, отправились на место ЧП.

Там они увидели, как двое несовершеннолетних, девочка и мальчик, провалились в воду на середине пруда и еле держатся за лед. Файзуллин вместе с росгвардейцем попытались добраться до детей ползком, но лед не выдержал их и мужчины оказались в воде.

«Сотрудник Росгвардии схватил девочку и сразу передал мне, после чего я донес ребенка до берега и передал другому сотруднику», — рассказал полицейский.

Далее правоохранители достали из воды мальчика, который уже не дышал. Старший сержант реанимировал ребенка, после чего обоих детей передали сотрудникам «скорой».

Ранее двое российских школьников провалились под лед в Тамбове.