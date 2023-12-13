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Армения и Азербайджан провели обмен военнопленными

Reuters: Азербайджан передал Армении 32 военнопленных

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Sergei Grits/AP

Азербайджан и Армения провели обмен военнопленными на границе между государствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По предварительной информации, Азербайджан передал армянской стороне 32 военнопленных, большинство из которых были захвачены в конце 2020 года. В свою очередь Армения освободила двух азербайджанских военных, которые находились в плену с апреля 2023 года.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

10 декабря секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Азербайджаном в сжатые сроки, даже до конца декабря.

Ранее в Армении заявили об обсуждении между Ереваном и Баку отвода войск от госграницы.

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