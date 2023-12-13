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Стало известно, когда аэропорт Курска возобновит работу

Аэропорт Курска сообщил, что не возобновит работу до окончания СВО

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Shutterstock

Аэропорт Курска не возобновит работу до окончания специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую воздушной гавани.

По данным диспетчерской, аэропорт Курска на данный момент остается закрытым.

«Пока СВО идет, никаких полетов быть не может», — пояснили агентству.

Аэропорты Липецка, Элисты, Воронежа и Белгорода по-прежнему остаются закрытыми.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре.

По данным Telegram-канала Shot, фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь несколько моментов, в том числе тестовый рейс из московского аэропорта Внуково в Пашковский. По результатам полета примут решение об окончательном открытии аэропорта.

Россия закрыла часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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