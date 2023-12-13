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Москвичам рассказали о погоде в эти выходные

Синоптик Позднякова: температура воздуха в Москве в субботу будет ниже нормы

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Облачная погода ожидается в Москве в субботу, 16 декабря, временами возможен снег. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Температура воздуха в этот день будет в пределах -5…-7°C, что на два-три градуса ниже нормы. В воскресенье, 17 декабря, характер погоды изменится, предупредила синоптик. Температура воздуха к концу недели приблизится к климатической норме.

«Ночью местами пройдет небольшой снег, потом ветер сменится с северо-западного на юго-западный. Следующий циклон принесет нам осадки и существенное повышение температуры воздуха: если в ночные часы в Москве еще -5…-7°C, то дневная температура в воскресенье приблизится к нулевой отметке или даже повысится до 1°C. Но будет довольно ветрено», — рассказала Позднякова.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин до этого сказал, что в Москве вскоре, возможно, будет побит новый рекорд по высоте снега. При уже выпавшем количестве осадков при любом снегопаде будет побит рекорд 1966 года, уточнил он.

Ранее россиянам назвали неисправности машин, которые может вызвать налипший снег.

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