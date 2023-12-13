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Непогода оставила без электричества сотни тысяч человек в России

Минэнерго: более 400 тыс. россиян остаются без электричества из-за непогоды

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Минэнерго России

Более 400 тысяч человек остаются без электричества в Ростовской и Псковской областях, Дагестане, а также ЛНР и ДНР из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале Минэнерго России.

Сразу в нескольких регионах России появились проблемы с подачей электричества из-за погодных условий: дождя, снега, ледяного дождя и гололеда. По данным на 11:00 по московскому времени, 13 декабря без света остаются более 400 тысяч граждан.

Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго до полного восстановления снабжения электричеством всех потребителей, клоторые пострадали из-за непогоды. Также на особом контроле ведомства стоит вопрос обеспечения энергией социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, уточняется в сообщении.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 180 тыс. человек остались без электричества из-за ледяного дождя.

В результате аварии на высоковольтной линии электропередачи в Аксайском районе было обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, обеспечивающие тепло в 147 многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что омич упал и сломал ногу из-за гололеда в Пулково, после чего отсудил у аэропорта 400 тыс. рублей.

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