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Россиянам рассказали, как не потерять мотивацию при поиске работы

HR-эксперт Милюкова: дневник достижений сохранит мотивацию при поиске работы

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Чтобы не потерять мотивацию при поиске работы, важно заранее программировать свои ожидания на отведенный для этого отрезок времени. Об этом в беседе с РИАМО сообщила ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова. По ее словам, многие устанавливают себе слишком короткие сроки для трудоустройства.

Еще один весомый фактор, снижающий мотивацию, продолжила она, — это обесценивание себя и своих профессиональных навыков, особенно после нескольких отказов от потенциальных работодателей.

«Можно взять обыкновенную тетрадь или дневник и ежедневно фиксировать свои достижения — их должно быть не менее трех в день. <...> Важно понимать, что достижение необязательно означает что-то глобальное, нужно учитывать все приятные мелочи прошедшего дня: отказ от ненужной покупки, ранний подъем утром, зарядка, чтение книги», — посоветовала эксперт.

Также, по ее словам, стоит вспомнить свои профессиональные успехи на предыдущих местах работы и зафиксировать их.

До этого Милюкова рекомендовала при поиске работы не сосредотачиваться на конечном результате, а именно на трудоустройстве в компанию. Для повышения мотивации, по ее словам, лучше ставить промежуточные цели, например откликаться на пять вакансий в день.

Ранее карьерный консультант назвала главные ошибки, которые мешают найти работу.

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