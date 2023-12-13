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HR-эксперт дала совет, как быстро найти работу

HR-эксперт Милюкова: при поиске работы нужно сосредоточиться на следующем шаге

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uwe umstatter/Global Look Press

При поиске работы не следует сосредотачиваться на конечном результате, а именно на трудоустройстве в компанию. Для повышения мотивации лучше ставить промежуточные цели, например откликаться на пять вакансий в день. Такой совет в беседе с РИАМО дала ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова.

«Если концентрироваться на действиях и результатах, которые зависят от нас, то мотивация начнет расти. Важно помнить, что чем больше откликов, тем больше вероятность получить приглашение на собеседование. <...> Однако если поиски работы затянулись по объективным причинам, рекомендуется провести их анализ», — отметила Милюкова.

Она посоветовала выяснить, на каком этапе поиска работы происходит сбой. К примеру, если рекрутеры просматривают резюме, но обратной связи нет, значит оно может быть составлено неправильно. Также, по ее словам, соискатель может делать ошибки на этапе телефонных переговоров и во время встречи с HR-специалистом.

Карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко до этого отмечала, что отсутствие четких критериев выбора работодателя — главная ошибка соискателей при поиске работы.

Она отметила, что сократить количество отказов можно, проработав стратегию поиска и список требований к работодателю. Для этого необходимо проанализировать свои ценности: сфера, тип организации, условия работы и т.д.

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