Жительница Ленобласти откусила соседу ухо из-за шумной вечеринки

В Ленобласти девушка откусила соседу ухо из-за шумной вечеринки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Янино. Девушка вместе с мужем поднялась к проживающим сверху людям из-за шума. Между соседями завязался конфликт.

По словам пострадавшего, девушка напала на него сзади, откусила часть уха и заявила, что «съест его полностью». По словам россиянки, на ее мужа напали и стали избивать двое мужчин — она попыталась защитить его и себя.

Информации о состоянии мужа россиянки не поступало. Пострадавший обратился в полицию.

До этого в Подмосковье бизнесмен обстрелял соседа из-за шума, который мешал ему спать. Проживающий рядом мужчина получил ранения обоих бедер.

Ранее на Урале мужчина прострелил соседу ногу из-за громкой музыки.