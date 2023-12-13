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Жительница Ленобласти откусила соседу ухо из-за шумной вечеринки

Mash: в Ленобласти девушка из-за шума откусила ухо соседу сверху

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Ленобласти девушка откусила соседу ухо из-за шумной вечеринки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Янино. Девушка вместе с мужем поднялась к проживающим сверху людям из-за шума. Между соседями завязался конфликт.

По словам пострадавшего, девушка напала на него сзади, откусила часть уха и заявила, что «съест его полностью». По словам россиянки, на ее мужа напали и стали избивать двое мужчин — она попыталась защитить его и себя.

Информации о состоянии мужа россиянки не поступало. Пострадавший обратился в полицию.

До этого в Подмосковье бизнесмен обстрелял соседа из-за шума, который мешал ему спать. Проживающий рядом мужчина получил ранения обоих бедер.

Ранее на Урале мужчина прострелил соседу ногу из-за громкой музыки.

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