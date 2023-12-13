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Россиянин упал в шахту лифта, когда пытался из него выбраться

Amur Mash: в Хабаровске мужчина пытался выбраться из лифта и упал в шахту

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Телеграм-канал «Amur Mash»

Житель Хабаровска застрял в лифте, решил выбраться из него не дожидаясь помощи и сорвался в шахту с большой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

25-летний мужчина вместе с девушкой возвращался в свою квартиру в многоэтажке на улице Карла Маркса в Хабаровске. Пара застряла в лифте между девятым и десятым этажами.

Вызволять их приехал лифтер, он вскрыл кабину, помог выбраться даме, а ее спутник полез на свободу сам, в какой-то момент он сорвался в проем и пролетел 20 метров.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. По словам соседей мужчины, жильцы уже неоднократно оставляли жалобы на постоянно застревающий лифт.

Ранее уфимец упал в шахту лифта строящегося дома.

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