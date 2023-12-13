Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Риелтор назвал условия для снижения спроса на новостройки в Москве

Риелтор Правдин: ужесточение льготных программ снизит спрос на новостройки в МО

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Закрытие льготных ипотечных программ или ужесточение условий по ним в 2024 году послужит основанием для снижения спроса на новостройки в Москве и Московской области. Об этом в беседе с РИАМО сообщил заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин.

«Сегодня активно обсуждаются планы по дальнейшему ужесточению условий по некоторым программам льготной ипотеки. В частности, о повышении минимального первоначального взноса до 30% и снижении максимальной суммы кредита с 12 до 6 млн рублей», — напомнил эксперт.

Он добавил, что помимо факторов, связанных с условиями по ипотечным программам, спрос на первичное жилье будет зависеть от умения застройщиков адаптироваться к изменениям на рынке.

Вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина до этого отмечала, что социально-экономическая ситуация окажет значительное влияние на столичный рынок недвижимости в 2024 году.

Второй фактор, по ее словам, — это ситуация с ипотекой, а именно: уровень ключевой ставки Центробанка РФ, а также решения правительства по льготным программам.

Ранее россиянам объяснили, чем выгодно повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами