Риелтор назвал условия для снижения спроса на новостройки в Москве

Закрытие льготных ипотечных программ или ужесточение условий по ним в 2024 году послужит основанием для снижения спроса на новостройки в Москве и Московской области. Об этом в беседе с РИАМО сообщил заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин.

«Сегодня активно обсуждаются планы по дальнейшему ужесточению условий по некоторым программам льготной ипотеки. В частности, о повышении минимального первоначального взноса до 30% и снижении максимальной суммы кредита с 12 до 6 млн рублей», — напомнил эксперт.

Он добавил, что помимо факторов, связанных с условиями по ипотечным программам, спрос на первичное жилье будет зависеть от умения застройщиков адаптироваться к изменениям на рынке.

Вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина до этого отмечала, что социально-экономическая ситуация окажет значительное влияние на столичный рынок недвижимости в 2024 году.

Второй фактор, по ее словам, — это ситуация с ипотекой, а именно: уровень ключевой ставки Центробанка РФ, а также решения правительства по льготным программам.

Ранее россиянам объяснили, чем выгодно повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.