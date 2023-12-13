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В Росавиации назвали условие возобновления прямых рейсов между РФ и Филиппинами

Росавиация: прямые рейсы из РФ на Филиппины могут возобновить в ближайшее время

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Depositphotos

Прямые рейсы из России на Филиппины могут возобновить в ближайшее время. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

По данным ведомства, уже достигнуты соглашения о возобновлении перелетов и оформлены все необходимые документы. Рейсы планируют запустить при наличии устойчивого спроса.

О том, что в РФ прорабатывают возможности открытия прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию, сообщил в ноябре глава Минтранса Виталий Савельев. По его словам, соответствующую работу проводят российские авиакомпании.

До этого Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян. Представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

По данным «Коммерсанта», предложение уже поступило в «Аэрофлот» и «Аврору», и последняя подтвердила свою «теоретическую готовность».

Ранее АТОР рассказала о странах, где запрещено плевать на улицах.

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