Вирусолог оценил вероятность эпидемии микоплазменной инфекции в России

На всей территории России распространена микоплазменная инфекция, заявил вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев. Однако, несмотря на это, все случаи заболевания носят спорадический, то есть единичный характер, поэтому об эпидемии, по его мнению, не может быть и речи. Эта инфекция не относится к особо заразным возбудителям, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Это респираторная инфекция. Соответственно, для нее характерна обычная триада, — добавил инфекционист. — Это лихорадочная реакция, повышение температуры до высоких цифр. Это интоксикация, головная боль, боль в суставах и в мышцах различной выраженности, тошнота, рвота. И это респираторный синдром — кашель, насморк, першение в горле».

Чаще всего микоплазменная инфекция проходит под наблюдением врача достаточно легко. Осложнения тоже могут быть, чаще они связаны с поражением различных органов — например, сердца, мочевыделительной или нервной систем и так далее.

В качестве профилактики доктор посоветовал соблюдать обычные меры предосторожности: носить маски в людных местах, мыть руки по возвращении домой, не трогать лицо грязными руками.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что к середине ноября микоплазменная инфекция в России сошла на нет. По данным ведомства, микоплазменные инфекции и пневмонии еще встречаются, но это единичные случаи и речь не идет о рисках массового заражения.

Ранее инфекционист назвал основной симптом микоплазменной инфекции.