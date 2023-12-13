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Подросток получил ожоги лица и рук после взрыва канистры с соляркой

«78.ru»: в Ленобласти подросток попал в реанимацию после взрыва канистры с соляркой

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Haggardous50000/Shutterstock

В Выборгском районе Ленинградской области ребенок получил сильные ожоги после взрыва канистры с топливом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в поселке Рощино 12 декабря, 14-летнего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами лица и рук, пострадавший находится реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

При каких обстоятельствах взорвалась канистра и где в момент происшествия находились родители несовершеннолетнего, предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее трехлетний ребенок выпил жидкость для снятия лака в Петербурге.

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