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На Ленинградско-Казанском диаметре Москвы увеличили интервалы движения из-за погоды

Дептранс Москвы: на МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погоды

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Евгений Биятов/РИА Новости

На Ленинградско-Казанском центральном диаметре Москвы(МЦД-3, D3) увеличили интервалы движения из-за погодных условий. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса столицы.

«На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что принимают меры для восстановления штатного интервала между поездами.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что циклон «Ваня» (Vanja) придет в Москву к концу рабочей недели, из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра.

Леус отметил, что циклон несет в себе большие запасы влаги. 15 декабря ожидается облачная, ветреная и снежная погода, возможна сильная метель. В пятницу в Москве может выпасть до трети от месячной нормы осадков.
Высота снежного покрова может составить до 40-45 см, местами до 50 см.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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