В России за 11 месяцев снизилось число инцидентов, связанных с отказами авиатехники

Росавиация объявила о снижении числа авиационных инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, за 11 месяцев 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общее количество случаев уменьшилось на 2% по сравнению с прошлым годом и составило 400.

В ноябре этого года такие инциденты сократились еще больше — на 18%, до 40 случаев.

Согласно данным Росавиации, общее число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тысячи случаев, что на 2% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года.

11 декабря аварийную посадку совершил самолет Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре.

Также 11 декабря стало известно, что самолет рейса Ханты-Мансийск — Москва, который ранее подал сигнал бедствия, сел в столичном аэропорту Внуково.

8 декабря другой российский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. В этот же день пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске. Рейс S7 2502 Новосибирск — Москва вылетел вовремя в 6:20 по местному времени, однако во время набора высоты из обоих двигателей стали вырываться языки пламени, которые засняли пассажиры самолета.

7 декабря самолет загорелся при взлете в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.