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В России предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию

В ГД предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию со стажем 32/37 лет

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Depositphotos

В Государственной думе РФ предлагают снизить возраст для досрочного выхода на пенсию. Как сообщили в газете «Известия», соответствующий законопроект будет представлен в нижнюю палату 13 декабря.

«Согласно действующему законодательству, пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, за исключением профессий, предусматривающих досрочный выход на пенсию. Кроме того, лица, имеющие стаж не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, могут получить страховую пенсию по старости за 24 месяца до достижения установленного законом возраста», — говорится в пояснительной записке к законодательной новелле.

Также отмечается, что учитывая то, что большинство выпускников средних школ продолжает обучение в высших или средних учебных заведениях и начинает трудовую деятельность в возрасте 23-24 лет, норма досрочного выхода на пенсию оказывается лишь формальной и не имеет практического применения.

Авторы законопроекта отмечают, что предлагаемый размер пенсии не стимулирует молодых людей работать официально и уплачивать соответствующие взносы во внебюджетные фонды. Уровень «серых» доходов сохраняется на протяжении длительного времени. В документе подчеркивается, что контрольные меры не позволят перевести доходы граждан в «белую» зону.

Для решения этих проблем авторы законопроекта предлагают установить страховой стаж в 37 лет для мужчин и 32 года для женщин, чтобы иметь право на досрочную пенсию. При этом условие о возможности досрочного выхода на пенсию остается не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также рассказала, что индексацию страховой пенсии в России будут проводить два раза в год.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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