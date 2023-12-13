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Электроснабжение восстановили в Ростове-на-Дону после непогоды

В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение после ледяного дождя

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Электроснабжение было восстановлено в двух районах Ростова-на-Дону, которые остались без света из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи во время ледяного дождя. Об этом говорится в Telegram-канале городской администрации.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 180 тыс. человек остались без электричества из-за ледяного дождя. В результате аварии на высоковольтной линии электропередачи в Аксайском районе было обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, обеспечивающие тепло в 147 многоквартирных домах.

В сообщении говорится: «Ремонтные работы в Первомайском и Пролетарском районах завершены. Энергоснабжение восстановлено. АО «Теплокоммунэнерго» приступило к поэтапному возобновлению работы котельных для возвращения тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы».

Из-за ледяного дождя в Ростове-на-Дону власти разрешили школьникам остаться дома в среду. Более 350 школ региона перешли на дистанционное обучение во вторник, а некоторые занятия были отменены. За два дня в травмпункты Ростова-на-Дону обратилось более 300 человек, включая 71 ребенка, из-за гололедицы.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение, указав, что погода сохранится до середины дня 13 декабря. Ожидается гололедица в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого достигнут 15-18 м/с.

1 декабря сообщалось, что в Красноярске прошел редкий для Сибири ледяной дождь.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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