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Два перевозчика возобновят автобусные рейсы между РФ и Финляндией

Ecolines и Lux Express запустят автобусные рейсы между РФ и Финляндией

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Imago/Vesa Moilanen/Global Look Press

Компания по перевозке пассажиров Ecolines намерена возобновить выполнение автобусных рейсов между РФ и Финляндией с 14 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Андрея Волкова.

В материале указано, что решение было принято в связи с открытием международного автомобильного пункта пропуска «Ваалимаа». При этом, как сказал Волков, с 14 декабря автобусы компании начнут перевозить пассажиров между Санкт-Петербургом и финской столицей.

«Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 6:45 (совпадает с мск — «Газета.Ru»), первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург — 14 декабря в 14:30 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — уточнил источник агентства.

Он добавил, что с 15 декабря компания планирует запустить по два автобусных рейса в каждом направлении. Более того, к 20-м числам Ecolines рассчитывает ежедневно выполнять по три рейса.

В то же время компания Lux Express анонсировала поэтапное возобновление перевозки пассажиров между РФ и Финляндией с 13 декабря. Как подчеркнули в пресс-службе российского представительства компании, запустить сразу все автобусные рейсы не представляется возможным. На этом фоне организация планирует постепенно восстановить транспортное сообщение, анализируя спрос и свои возможности.

Согласно информации агентства, первый автобус Lux Express отправился из финской столицы в Санкт-Петербург 13 декабря в 21:30 мск. При этом в обратном направлении первый автобус компании выехал в 23:30 мск.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил об открытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ.

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