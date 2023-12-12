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В колонии Петербурга осужденный лишился пальца из-за ремонта окна

В Петербурге заключенный лишился пальца во время ремонта окна в колонии

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РИА «Новости»

В Петербурге мужчина получил травму в санузле колонии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ИК Колпинского района. По словам самого заключенного, он хотел починить окно в помещении. В результате он лишился пальца на левой руке, также пострадали мягкие ткани руки.

Мужчина заявил, что причина заключается в неосторожности. Каких-либо претензий к администрации исправительного учреждения у него нет.

Ситуация привлекла внимание правоохранителей. На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего и выясняет все обстоятельства.

Под Челябинском мужчину на 20 лет осудили за нападение на конвоиров и побег из суда.

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