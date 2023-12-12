В колонии Петербурга осужденный лишился пальца из-за ремонта окна

В Петербурге мужчина получил травму в санузле колонии. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел в ИК Колпинского района. По словам самого заключенного, он хотел починить окно в помещении. В результате он лишился пальца на левой руке, также пострадали мягкие ткани руки.
Мужчина заявил, что причина заключается в неосторожности. Каких-либо претензий к администрации исправительного учреждения у него нет.
Ситуация привлекла внимание правоохранителей. На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего и выясняет все обстоятельства.
Под Челябинском мужчину на 20 лет осудили за нападение на конвоиров и побег из суда.