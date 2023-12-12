В Челябинске завели дело на сотрудницу МВД из-за помощи нелегальным мигрантам

В Челябинске сотрудника МВД подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает управление СК по региону.

По версии следствия, в период с января 2022-го по декабрь 2023 года работник Управления по вопросам миграции вместе с группой лиц помогала мигрантам получить поддельные и фиктивные документы об образовании, заключении брака и другие. Бумаги впоследствии помогали гражданам других стран получать паспорт РФ в упрощенном порядке.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся следственные мероприятия. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге девять мигрантов отпраздновали день рождения одного из них в полиции из-за драки.