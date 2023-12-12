Вильфанд рассказал о последствиях снегопада в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегопады ожидаются в Москве в ближайшие три дня, к выходным высота сугробов достигнет рекордных 40-50 см. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в среду-пятницу в столице будет идти снег, город заметет. Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию в пятницу, когда пойдет сильный снег, метели, а ветер усилится до 17 м/с, на дорогах ожидаются снежные заносы.

Синоптик добавил, что не следует ждать «снегопада века», ведь за последнее столетие подобные уже были.

Он подчеркнул, что за несколько дней в Москве выпадет порядка 15-20 мм осадков, что приведет к рекордному росту сугробов — они вырастут до 40-50 см.

Вильфанд подчеркнул, что до этого самый высокий покров 16 декабря был зафиксирован аж в 1919 году — 32-33 сантиметра, а 17 декабря — 36 сантиметров в 1941 году.

Он предположил, что после снегопадов на этой неделе рекорды будут обновлены.

До этого стало известно, что циклон «Ваня» принесет в Москву самый снежный день за 60 лет.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.