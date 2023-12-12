В Москве обаружили черный рынок по торговле детьми

В Москве раскрыт черный рынок по торговле детьми. Об этом сообщили представители Следственного комитета RT.

Сообщается, что схема была раскрыта при расследовании дела Юлии Логиновой, которая по документам являлась матерью 19 детей, большая часть из которых была ей не родными.

По версии следствия, злоумышленники размещали в социальных семьях таргетированную рекламу для женщин, готовых совершить аборт на поздних сроках, но не имеющих для этого медицинских показаний. Им предлагались контакты несуществующих «фондов», предлагающих оформить документы, позволяющие избавиться от ребенка, однако в итоге обещанные услуги не оказывались.

В этот момент женщин, уже оставивших часть средств в этих «фондах», убеждали родить в женском приюте Натальи Патоки и оставить там детей. После этого детей забирали из приюта и продавали.

До этого по подозрению в торговле детьми в Петербурге задержали главврача и акушерку медцентра.

Ранее многодетную мать из Москвы заподозрили в торговле приемными детьми и задержали.