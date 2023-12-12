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В Петербурге стая из шести собак напала на одного человека

В Петербурге стая бродячих собак напала на мужчину

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Shutterstock

В Петербурге на мужчину напали шесть бездомных собак. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Местный житель шел по привычному маршруту, когда заметил стаю бежавших к нему животных. Один пес резко прыгнул на россиянина и вцепился ему в предплечье. Остальные члены стаи окружили петербуржца.

«Одновременно я стал давать собакам команды «сидеть», «лежать», «фу», но они были настолько озлобленными, что не реагировали», – поделился петербуржец.

Стая разбежалась только после того, как проезжавший мимо водитель несколько раз посигналил. Пострадавший получил несколько травм, ему понадобилась помощь медиков.

Ранее в Новой Москве овчарка напала на спящего в коляске трехмесячного младенца.

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