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В России назвали вандализмом примотанную скотчем к памятнику Конституцию

В Екатеринбурге неизвестные примотали макет Конституции скотчем к памятнику

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

В Екатеринбурге неизвестные скотчем примотали макет Конституции России к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Об этом сообщает «Подъем».

В городской администрации указали, что сотрудники коммунальных служб уберут инсталляцию, поскольку к памятникам нельзя ничего прикреплять.

«Чтобы в городе где-то куда-то книгу примотать, это не нужно согласовывать. Ее будут убирать, потому что к памятникам ничего клеить нельзя, это называется акт вандализма», — заявили в администрации.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что главным и основным в Конституции РФ является защита прав и интересов граждан. По его словам, основной закон страны — это живой организм, и принятые несколько лет назад поправки были необходимы.

11 декабря заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что РФ пока не нуждается в принятии новой Конституции.

Ранее депутат объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию в 2020 году.

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