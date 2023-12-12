Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе в Подмосковье. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

До этого МЧС сообщило, что в городском округе Пушкинский Московской области горит склад на площади более 2 тыс. кв. м.

Согласно сообщению ведомства, в городском округе Пушкинский горит склад на площади 2,8 тыс. кв. м. Уточняется, что обрушилась кровля здания.

На месте происшествия работали более 60 специалистов и 24 единицы техники.

9 декабря в Нижнем Новгороде загорелся склад с поролоном в частном секторе.

Склад был расположен в микрорайоне «Сортировочный». Площадь пожара составила 240 кв. м. Сообщалось об угрозе перехода огня на соседние дома.

Ранее в Москве загорелись склады у Ленинградского вокзала.