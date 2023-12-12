В Подмосковье горит склад на площади более двух тысяч квадратных метров

Пожарные МЧС России тушат крупное возгорание в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, в городском округе Пушкинский горит склад на площади 2 800 квадратных метров. Уточняется, что обрушилась кровля здания.

На месте происшествия работают более 60 специалистов и 24 единицы техники.

9 декабря в Нижнем Новгороде загорелся склад с поролоном в частном секторе.

До этого пожар произошел на заводе прицепов в Москве. Изначально ему был присвоен второй (повышенный) номер сложности, потом он был повышен до третьего. По данным Telegram-канала Mash, загорелись склады завода специализированных автомобилей.

2 декабря загорелся хостел в Москве на Гражданской улице. Из него были эвакуированы 190 человек.

1 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы.

Ранее на складе под Оренбургом потушили возгорание.