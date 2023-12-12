Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье горит склад на площади более двух тысяч квадратных метров

МЧС: в городском округе Пушкинский Московской области горит склад

Пожарные МЧС России тушат крупное возгорание в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, в городском округе Пушкинский горит склад на площади 2 800 квадратных метров. Уточняется, что обрушилась кровля здания.

На месте происшествия работают более 60 специалистов и 24 единицы техники.

9 декабря в Нижнем Новгороде загорелся склад с поролоном в частном секторе.

До этого пожар произошел на заводе прицепов в Москве. Изначально ему был присвоен второй (повышенный) номер сложности, потом он был повышен до третьего. По данным Telegram-канала Mash, загорелись склады завода специализированных автомобилей.

2 декабря загорелся хостел в Москве на Гражданской улице. Из него были эвакуированы 190 человек.

1 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы.

Ранее на складе под Оренбургом потушили возгорание.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами