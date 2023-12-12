«Вспоминается Самуэль Пати»: учитель опасается расправы из-за показанной на уроке картины

Во Франции ученики-мусульмане стали угрожать учителю из-за показанной им на уроке картины XVII века. Об этом пишет Paris Match.

Инцидент произошел в средней школе в Иссу, департамент Ивелин. 7 декабря учительница французского языка в рамках вводного курса по искусству познакомила учеников шестого класса с картиной «Диана и Актеон» итальянского художника Джузеппе Чезари. На полотне, завершенном примерно в 1602 году, изображены пять обнаженных женщин. По данным издания, их нагота, смутила некоторых подростков, а часть из них заявила, что она «противоречит их религиозным убеждениям».

«Некоторые ученики отворачивались, чувствовали себя оскорбленными и говорили, что они шокированы», — пояснила секретарь профсоюза учителей Франции.

Ученики стали обвинять учительницу, утверждая, что она «намеренно заставила их чувствовать себя неловко» и даже делала расистские замечания во время классного часа. Однако позже эти обвинения были признаны клеветой, и учащиеся извинились перед педагогом.

Тем не менее ее коллеги назвали произошедшее последней каплей и начали забастовку с 11 декабря, прервав школьные занятия. В электронном письме к руководству учебного заведения они объяснили, что на этот шаг их вынудил рост числа инцидентов и случаев насилия в школе.

«Мы очень боимся за коллегу, нам вспоминается Самуэль Пати», — прокомментировал инцидент один из учителей.

О напряженности среди преподавателей в связи с возможной угрозой со стороны радикально настроенный исламистов заявила и генеральный секретарь профсоюза французских учителей.

Ранее во Франции 183 школьника отстранили от занятий за экстремизм.