В Челябинске пенсионер ушел из дома за наградой и пропал

В Челябинске пенсионер отправился в администрацию города и не вернулся домой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным волонтеров, 1 декабря 83-летний мужчина вместе с супругой должен был получить награду от администрации Калининского района за верность семье. С женой они живут вместе уже 60 лет.

В день инцидента пара дошла до остановки «24-микрорайон», где женщина заглянула в один из автобусов и спросила, доедут ли они до нужного пункта. Когда она узнала детали, мужчины рядом уже не было.

Выяснилось, что пенсионер зашел в соседнюю дверь автобуса и уехал. Последний раз его видели 10 декабря на Университетской набережной, далее его след потерялся. Известно, что россиянин страдает потерей памяти.

На данный момент поиски продолжаются.

Ранее в Ставропольском крае нашли школьницу, которая сбежала к жениху в Калмыкию.