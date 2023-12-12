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В Челябинске пенсионер ушел из дома за наградой и пропал

В Челябинске две недели ищут пенсионера, который пропал по пути в администрацию

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«Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег)/VK

В Челябинске пенсионер отправился в администрацию города и не вернулся домой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным волонтеров, 1 декабря 83-летний мужчина вместе с супругой должен был получить награду от администрации Калининского района за верность семье. С женой они живут вместе уже 60 лет.

В день инцидента пара дошла до остановки «24-микрорайон», где женщина заглянула в один из автобусов и спросила, доедут ли они до нужного пункта. Когда она узнала детали, мужчины рядом уже не было.

Выяснилось, что пенсионер зашел в соседнюю дверь автобуса и уехал. Последний раз его видели 10 декабря на Университетской набережной, далее его след потерялся. Известно, что россиянин страдает потерей памяти.

На данный момент поиски продолжаются.

Ранее в Ставропольском крае нашли школьницу, которая сбежала к жениху в Калмыкию.

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