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ФБР задержало россиянина, который прилетел в США без паспорта, визы и даже билета

ФБР начало расследование из-за прилетевшего в США без паспорта россиянина

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Shutterstock

Россиянин частично потерял память, прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета и попался сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает. Fox News.

В публикации отмечается, что россиянин прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес 4 ноября рейсом авиакомпании Scandian Airlines (SAS). Представителям аэропорта не удалось найти его в списках пассажиров, поэтому мужчину задержали.

В ФБР подчеркнули, что во время допроса россиянин предоставлял ложную информацию о своей поездке в США, а также заявил, что оставил свой американский паспорт в самолете.

Сотрудники бюро обыскали багаж мужчины, в котором нашли два удостоверения личности — российское и израильское, они не являются паспортами и позволяют путешествовать только внутри этих стран. Также у россиянина на телефоне обнаружили снимок половины паспорта РФ с его именем, датой рождения, фотография владельца была обрезана.

По словам сотрудницы ФБР, мужчина в рамках допроса утверждал, что он не помнит, как сел на самолет до Лос-Анджелеса.

До этого Польша выслала россиянина из страны из-за подозрения в шпионаже.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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