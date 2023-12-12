Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В соцсетях стал популярным кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши

Mothership: в Китае стал популярным кот, который каждый день приходит в кафе за лапшой

close
100%
Twitter

В соцсетях стал популярным кот из Китая, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши, пишет Mothership.

Как рассказал владелец кота, питомец по кличке Эскимо заходит в кафе, которое находится напротив их дома. Кроме того, животное уже узнает владельца заведения и бежит за ним по улице, когда видит. Сотрудники лапшичной тоже рады пушистому посетителю, поэтому всегда дают ему небольшую порцию лапши.

Получив еду, Эскимо бежит обратно домой, добавляет ее в миску с кормом и только после этого начинает есть. Хозяин кота добавил, что животное наведывается в кафе два раза в день и шутит, что питомец мог бы уже приносить еду и ему тоже.

Кроме того, мужчина публикует видео с котом и лапшой в местных соцсетях. Эскимо стал популярным, а зрители шутят, что такого питомца не надо кормить.

Ранее в Малайзии кошка поднесла кольца молодоженам на свадьбе и очаровала соцсети.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами