В соцсетях стал популярным кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши

В соцсетях стал популярным кот из Китая, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши, пишет Mothership.

Как рассказал владелец кота, питомец по кличке Эскимо заходит в кафе, которое находится напротив их дома. Кроме того, животное уже узнает владельца заведения и бежит за ним по улице, когда видит. Сотрудники лапшичной тоже рады пушистому посетителю, поэтому всегда дают ему небольшую порцию лапши.

Получив еду, Эскимо бежит обратно домой, добавляет ее в миску с кормом и только после этого начинает есть. Хозяин кота добавил, что животное наведывается в кафе два раза в день и шутит, что питомец мог бы уже приносить еду и ему тоже.

Кроме того, мужчина публикует видео с котом и лапшой в местных соцсетях. Эскимо стал популярным, а зрители шутят, что такого питомца не надо кормить.

Ранее в Малайзии кошка поднесла кольца молодоженам на свадьбе и очаровала соцсети.