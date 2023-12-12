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Польша выслала россиянина по обвинению в шпионаже

Польша выслала россиянина по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами РФ

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша выслала россиянина из страны из-за подозрения в «шпионаже». Об этом заявляет Агентство внутренней безопасности страны (ABW), передает РИА Новости.

«Агентство внутренней безопасности выявило гражданина Российской Федерации, в отношении которого имеются подозрения в сотрудничестве и связях со спецслужбами России», — сказано в сообщении.

При этом в ABW не указали на какие-либо основания для подозрений. Уточняется, что в результате взаимодействия агентства и Пограничной стражи мужчина был выслан из Польши 1 декабря 2023 года.

В сообщении также указано, что в период с 2016 по 2023 год польская контрразведка якобы нейтрализовала «более 100 российских и белорусских шпионов, проводивших разведывательные операции против Польши».

До этого контрразведка Чехии назвала Россию самый большой угрозой национальной безопасности республики. Чешские СМИ сослались на ежегодный доклад Службы безопасности и информации за 2022 год, согласно которому Россия сильнее всего угрожает безопасности Чехии, но при этом активность хакеров, якобы связанных с РФ, снизилась.

Ранее в Швеции оправдали россиянина, которого обвиняли в шпионаже.

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