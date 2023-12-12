В Тюмени подростки подожгли трансформатор, сняли процесс и выложили в соцсети

В Тюмени двое подростков отправились под домашний арест после поджога трансформатора. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

По версии правоохранителей, в ночь на 4 декабря фигуранты подожгли трансформаторную будку. При этом происходящее они снимали на камеру телефона и впоследствии поделились материалами в социальных сетях.

Одного из подростков обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, второго – в попытке совершить такое же действие. Помимо молодых людей, фигурантом стал 34-летний мужчина, которого считают соучастником.

Ранее под Нижним Новгородом мужчина приревновал жену к другому мужчине и поджег пару.