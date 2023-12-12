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Определена сумма для охраны всех учебных заведений России

Росгвардия: для охраны всех учебных объектов понадобится 600 млрд рублей в год

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Александр Кряжев/РИА Новости

Для охраны всех российских учебных объектов понадобится около 700 тыс. новых сотрудников и приблизительно 600 млрд руб. ежегодно. Такие цифры назвал советник директора Росгвардии Игорь Пышкин, сообщил RT.

По его словам, в службе еще два года назад был поднят вопрос об охране всех объектов министерства просвещения на территории страны.

«Чтобы это сделать, нам понадобится дополнительно порядка 700 тыс. новых сотрудников и порядка 600 млрд руб. дополнительно ежегодно», — сказал Пышкин на заседании Государственной думы.

Советник подчеркнул, что организовать охрану всех образовательных объектов будет сложно из-за ограниченности бюджета.

«Это большая нагрузка на бюджет, и проблематично это обеспечить даже в течение какого-то времени», – сообщил Пышкин, добавив, что пока придется обходиться сотрудниками ЧОП и рамками металлоискателей.

Вопрос об усилении охраны всех учебных объектов вновь обрел актуальность после ЧП в гимназии Брянска, где 14-летняя ученица пришла на урок с отцовским дробовиком и напала на одноклассников.

Ранее Госдума одобрила закон о добровольческих отрядах Росгвардии.

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