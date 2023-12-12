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Женщина обнаружила в своем доме серийную грабительницу, спрятавшуюся в шкафу

New York Post: в США женщина нашла в своем шкафу серийную грабительницу

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KTLA

Американка нашла в своем доме серийную грабительницу, которая пряталась в шкафу с ножом в руках, пишет New York Post.

Как рассказала Бриттни Хайнцман, когда она вернулась домой, обнаружила, что дверь ее квартиры не заперта. Женщина подумала, что забыла закрыть ее на ключ, поэтому не стала переживать и продолжила заниматься своими делами. Однако затем американка открыла шкаф и увидела, что там прячется 43-летняя Венди Уилкинсон.

«Она просто смотрела на меня, как олень в свете фар, а я начала кричать», — вспоминает Бриттни.

После этого Венди сбежала из квартиры, а Хайнцман вызвала полицию и начала преследовать Уилкинсон по жилому комплексу, снимая ее на телефон. Прибывшим на место офицерам хозяйка квартиры рассказала, что обнаружила пропажу ряда вещей.

«Она взяла солнцезащитные очки, сумки Dior, носки, мое рабочее удостоверение, мой рабочий значок, мой паспорт, мою кредитную карту», — перечислила Бриттни.

Уилкинсон, у которой уже были проблемы с законом, была арестована, но не признала свою вину в ограблении.

Ранее в Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован.

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