В Подмосковье иностранец попытался изнасиловать женщину и избил ее защитника

В Московской области попытка изнасилования закончилась для иностранца уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Подольск. По версии правоохранителей, 33-летний уроженец Узбекистана напал на местную жительницу и попытался изнасиловать. Мимо проходил мужчина, который смог заступиться за пострадавшую. В результате мигрант избил россиянина и скрылся с места.

После произошедшего мужчина отправился в полицию. Правоохранители оперативно нашли подозреваемого, задержали и арестовали. Его обвиняют в попытке изнасилования и причинении легкого вреда здоровью.

На данный момент проводятся необходимые экспертизы.

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