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«Лента.ру» анонсировала розыгрыш гаджетов среди читателей

Читатели «Ленты.ру» смогут выиграть iPhone 15

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Пресс-служба Rambler&Co

«Лента.ру» запустила розыгрыш популярных гаджетов среди читателей, сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co, в который входит издание.

Разыгрываются 8 смартфонов iPhone 15 и 20 беспроводных наушников.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно создать аккаунт на сайте «Ленты.ру» с помощью сервиса авторизации пользователей Сбер ID. После регистрации следует указать актуальную почту для связи — именно этот адрес будет участвовать в розыгрыше и использоваться для присвоения индивидуального уникального кода каждому участнику.

Если у читателя уже есть личный кабинет на сайте издания, нужно выполнить новый вход через Сбер ID.

В редакции отмечают, что авторизация на сайте «Ленты.ру» — это способ создавать свою библиотеку материалов, сохранять интересные статьи и возможность участвовать в обсуждениях.

Розыгрыш призов продлится до 27 декабря

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