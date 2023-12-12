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Грабители протаранили две полицейские машины при бегстве с места преступления

Во Франции грабители устроили погоню и протаранили две служебные машины

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Francois Mori/AP

Под Парижем грабители протаранили две полицейские машины, убегая с места преступления. Об этом пишет Actu17.

11 декабря несколько вооруженных мужчин ворвались в дом в Руаси-ан-Бри, в тот момент хозяйка была одна и не сумела помешать налетчикам. Они похитили некоторые вещи и скрылись на своем Peugeot 308, который числился в угоне. Полицию подняли по тревоге, и правоохранителям удалось остановить машину преступников и арестовать одного из них.

Но сначала грабитель, находившийся за рулем, отказался остановиться и ускорился. Началась погоня, во время которой преступник врезался в две машины муниципальной полиции. В конце концов его остановили при поддержке национальной полиции.

Подозреваемый, управлявший автомобилем, был взят под стражу, но пассажиры сумели убежать. Пока их поймать не удалось. Задержанный хорошо известен полиции, к настоящему времени в его отношении было возбуждено около 60 уголовных дел.

Ранее в Подмосковье двое мужчин в лыжных масках ограбили ювелирный магазин быстрее чем за минуту.

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