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Отсидевший 27 лет по ошибке мужчина потребовал компенсации в $50 млн

AP: отсидевший 27 лет по ошибке американец потребовал компенсации в $50 млн

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Thomas Koehler/Global Look Press

Отсидевший 27 лет из-за ошибки следствия американец Томас Малик потребовал компенсации в $50 млн от администрации Нью-Йорка и двух частных детективов. Об этом пишет Fox5 со ссылкой на Associated Press.

Малика и еще двоих человек несправедливо обвинили в сожжении заживо продавца жетонов за проезд в метро Гарри Кауфмана в 1995 году. По обвинению в причастности к этому преступлению более двух десятилетий в тюрьме провели еще два человека.

Лица, по показаниям которых были арестованы Малик и еще двое пострадавших, признались, что дали свои показания под давлением. Детективы Стивен Чмил и Луис Скарчелла, которые добились от Малика «признания» в совершении преступления за последние годы неоднократно обвинялись в давлении на свидетелей и обвиняемых с целью дачи ложных показаний. Более десятка обвинительных приговоров по делам, которые вел Скарчелла, были отменены. Тем не менее, сами адвокаты отрицают все обвинения.

До этого жителя США, осужденного по ошибке на 23 года, выпустили из тюрьмы.

Ранее ярославцу отменили приговор за госизмену.

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